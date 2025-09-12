Kereste deposunda yangın: Ormanlık alan tehdit altında
Yayınlanma:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir kereste deposunda yangın çıktı.
Yakındaki ormana sıçrama ihtimali bulunan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde, çevre yolu kenarındaki bir kereste deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yakındaki ormana sıçramaması için helikopterle de müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdüğü ifade edildi.
