Kereste deposunda yangın: Ormanlık alan tehdit altında

Yayınlanma:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir kereste deposunda yangın çıktı.

Yakındaki ormana sıçrama ihtimali bulunan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde, çevre yolu kenarındaki bir kereste deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yakındaki ormana sıçramaması için helikopterle de müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
Türkiye
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş
Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş
Kadıköy’de şantiyede istinat duvarı kaydı: 2 işçi altında kaldı!
Kadıköy’de şantiyede istinat duvarı kaydı: 2 işçi altında kaldı!