Son dakika | Edremit'te orman yangını
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Balıkesir Edremit'te orman yangını çıktı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Balıkesir Edremit'e bağlı Güre mahallesinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın olduğu görülen yangın kısa sürede büyüdü.
Çevre ilçelerden de yangının görüldüğü belirtilirken çevre sakinleri ekiplere haber verdi. Yangına müdahalenin sürdüğü ifade ediliyor...
