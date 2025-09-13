Geçmişinde "İhaleye fesat karıştırma" suç kaydı var! Van kayyumunun 17 milyon liralık ihale verdiği isim bakın kim çıktı?

Van Büyükşehir Belediyesi’ne 15 Şubat 2025 tarihinde Van Valisi Ozan Balcı kayyum olarak atandı. Kayyum yönetiminin tartışma yaratacak bir isme iki ayrı ihale verdiği ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı 25 Temmuz 2025 tarihinde “Van İli İpekyolu İlçesi Suvaroğlu Caddesi Yenileme ve Yapım İşi” isimli bir ihale düzenledi. 14 Ağustos günü ise Çe-Ta Taşımacılık Şirketi ile 11 milyon 576 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ise 11 Temmuz 2025 tarihinde “Van İli İpekyolu, Tuşba ve Edremit İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçme suyu Depo Kaptaj Bakım Onarımı ile Kaptaj Yapım İşi” başlıklı bir ihale düzenledi. Söz konusu ihaleyi de, yine 5 milyon 384 bin TL teklif veren Çe-Ta Taşımacılık Şirketi aldı. Belediyeden toplamda 16 milyon 960 bin TL’lik 2 ayrı ihale alan Çe-Ta Taşımacılık Şirketi’nin sahibinin ise eski AKP Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Can olduğu biliniyor.

Ozan Balcı - Kazım Can

9 MİLYON 45 BİN TL BUHAR OLDU

Kazım Can’ın adı Van Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma bürosunda yürütülen ve devletin milyonlarca lira soyulduğu tespit edilen bir soruşturmaya karışmıştı. Soruşturma Van Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan Sebahattin Mendaş isimli memur hakkındaki ihbarlar üzerine başladı.

Mendaş’ın 2013 ile 2021 yılları arasında bin 384 farklı plaka ve bin 209 mükellef için bin 502 işlem yapıp vergi borçlarını usulsüz şekilde sildiği belirlenirken böylece, motorlu taşıtlar vergisi olarak devlete ödenmesi gereken 9 milyon 45 bin TL devletin kasasına girmedi ve buhar oldu.

AKP’li Kazım Can’ın sahibi olduğu Çe-Ta Taşımacılık’a ait 25 aracın 86 bin 213 TL’lik vergi borcunun silindiği de ortaya çıkmıştı. Çe-Ta Taşımacılık’ın, vergi borçlarını usulsüz bir şekilde silen Vergi Dairesi memuru Sebahattin Mendaş’a 10 bin TL’lik çek verdiği de yine polisin yaptığı çalışmayla tespit edilmişti. Can’ın “İhaleye fesat karıştırma, kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit” suçlarından suç kaydı bulunduğu da soruşturma dosyasında bildirildi.

