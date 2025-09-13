AKP'li vekil, Ustaoğlu'nu denetim raporuyla 'uyarmış'! "Böyle gidersen 2029’u zor görürsün!"

CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde AKP'ye geçti.

Ustaoğlu'nun telefonlarını kapatarak Ankara AKP'ye katılmak üzere yola çıktığı iddia edilirken aynı gün AKP MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ustaoğlu'na rozetini bizzat taktı.

AKP'Lİ VEKİL UYARMIŞ

Tartışmalar devam ederken AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan tarafından Nisan ayında sosyal medya hesabın Ustaoğlu 'uyardığı' ortaya çıktı.

Ustaoğlu’nun “kendisini güvenceye almak için” AKP’ye geçtiği iddia edilmişti.

AKP'Lİ VEKİLİN HEDEFİ OLMUŞ

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın Seydişehir Belediyesi’nde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında hazırlanan ve denetim komisyonu üyelerinin muhalefet şerhiyle sunduğu raporu nisan ayında paylaşıp, Ustaoğlu’nu hedef aldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Baykan paylaşımında, “Seydişehir’in Belediye Başkanı, seni aday gösterirken hiç mi mülakata tabi tutmadılar hemşerim? İmar komisyon başkanıyken firmana iş vermişsin, belediye başkanıyken ödemişsin.

Silah ruhsatı harcını, ayağına aldığın ayakkabıları belediyeye ödetmişsin. Borcu 4’le çarpmışsın.

Kendi meclis üyelerin bile razı gelmeyip encümen seçiminde dediğini yapmamış ve başkalarını seçmişler Bak benden söylemesi, böyle gidersen 2029’u zor görürsün…” dediği öğrenildi.

RAPORDA NELER VAR?

Raporda, 2023 ve 2024 yıllarına ait belediyenin mali işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Buna göre, 2023 yılında 27,7 milyon TL olan ödenemeyen borçların, 2024’te 113,5 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca, 2024 yılında doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların yasal sınırları aştığı, ihale yapılması gereken durumlarda bu kurala uyulmadığı ifade edildi. Raporda, 31 Aralık 2024 tarihinde Öğretmenler Günü için özel baskılı bardakların da ihalesiz şekilde temin edildiği vurgulandı.

'KENDİ FİRMASIYLA BELEDİYEYE HİZMET ETTİ' İDDİASI

Hasan Ustaoğlu’nun, meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı olduğu dönemde, kendi firması üzerinden belediyeye hizmet faturası kestiği iddiasında raporda yer alan dikkat çekici detaylar arasında.

Raporda, alternatif firmalar da olmasına rağmen, hizmetin Ustaoğlu’nun firmasına yaptırıldığı ve bu ödemenin belediye bütçesinden karşılandığı öner sürüldü.

KİŞİSEL HARCAMALARI

Raporda, devlet memurlarına 2024’te verilmesi gereken ayakkabı yardımının kişi başı 191 TL olması gerekirken, lüks bir markadan başkanlık adına 24 bin 638 TL’lik harcama yapıldığı da kaydedildi.

Ustaoğlu’nun 125 bin liraya satın aldığı şahsi silahının taşıma ruhsatı harcının da belediye kasasından ödendiği belirtildi.