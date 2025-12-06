Edirne'de yangın faciası! Evde yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti

Edirne merkeze bağlı Karakasım köyünde, öğle saatlerinde tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular ve köylüler, alevlere müdahale etmek için içeri girmeye çalıştı.

Ancak evi saran yoğun duman nedeniyle başarılı olamayan köylüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Bu sırada köylüler, camları kırarak içeri su sıkarak yangını kontrol altına almaya çalıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü. Dumanın tahliyesinin ardından eve giren ekipler, evde yalnız yaşayan Gülafer Toprak'ın (82) cansız bedeniyle karşılaştı.

Şırnak'ta mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu

Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Toprak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.