Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü

Keşan - Malkara karayolunda bulunan bir mobilya mağazasının deposunda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangının, mağazada kullanılmayan eşyaların bulunduğu depoda elektrik trafosunun patlaması nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

EŞYALARIN TAMAMI YANDI!

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar konusunda olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle yarım saatte, mağazaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Depodaki kullanılmayan eşyaların tamamen yandığı ifade edilirken Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral da bölgeye geldi ve yetkililerden bilgi aldı. Yangın ile ilgili incelemelerin devam ettiği iletildi.