Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü

Yayınlanma:
Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasının kullanılmayan eşyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürülürken eşyaların tamamının yandığı bildirildi.

Keşan - Malkara karayolunda bulunan bir mobilya mağazasının deposunda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangının, mağazada kullanılmayan eşyaların bulunduğu depoda elektrik trafosunun patlaması nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

edirnede-mobilya-magazasinin-deposunda-1028055-305053.jpg

EŞYALARIN TAMAMI YANDI!

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar konusunda olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle yarım saatte, mağazaya sıçramadan kontrol altına alındı.

edirnede-mobilya-magazasinin-deposunda-1028058-305053.jpg

Depodaki kullanılmayan eşyaların tamamen yandığı ifade edilirken Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral da bölgeye geldi ve yetkililerden bilgi aldı. Yangın ile ilgili incelemelerin devam ettiği iletildi.

Kaynak:DHA

