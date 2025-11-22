Bağcılar’da yangın paniği! 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sırasında dükkanda kalan 70 yaşındaki Zafer Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde saat 03.45 sıralarında yangın çıktı. Kompresör tamiri yapılan dükkânda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede iş yerini sardı ve üst katlara yayıldı.

Ocakta unutulan tencere yangına yol açtı: Anne ve 2 çocuğu son anda kurtarıldıOcakta unutulan tencere yangına yol açtı: Anne ve 2 çocuğu son anda kurtarıldı

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında üst katlarda yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekipleri, yoğun dumanla kaplanan iş yerinde yaşayan Zafer Algül'ü (70) içerde yaralı halde buldu.

istanbul-bagcilarda-is-yerindeki-yangi-1027129-304802.jpg

YARALANAN ALGÜL HAYATINI KAYBETTİ!

Algül, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yangın sırasında binada küçük çaplı patlamalar meydana geldiği için polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak:DHA

