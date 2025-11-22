Ocakta unutulan tencere yangına yol açtı: Anne ve 2 çocuğu son anda kurtarıldı

Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Yasemin T.’nin ocakta unuttuğu yemek yangına sebep oldu. Aspiratörün de alev aldığı yangında anne ve iki çocuğu apartmandaki vatandaşların yardımıyla kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ümit Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda, evde iki çocuğu ile kalan Yasemin T., kahvaltı hazırlamak için ocağı yaktı. Yasemin T.'nin ocakta unuttuğu yemek alev alırken kısa bir süre içerisinde bütün odaları duman kapladı. Alevlerin sıçramasıyla aspiratördeki elektrik hattı da tutuştu.

istanbul-avcilarda-ocakta-unutulan-yem-1024319-303967.jpg

YARDIMA KOMŞULARI KOŞTU!

Üst katlarda bulunan vatandaşlar, yoğun dumanı fark edince yardıma koştu. Evde bulunan anne ve 2 çocuğu güçlükle kapıyı açtı ve komşuların yardımıyla bina dışına çıktı.

Bağcılar’da gece yarısı korkutan yangın: 70 yaşındaki adam alevlerin arasından kurtarıldıBağcılar’da gece yarısı korkutan yangın: 70 yaşındaki adam alevlerin arasından kurtarıldı

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın büyümeden söndürüldü ve binadan duman tahliyesi yapıldı.

istanbul-avcilarda-ocakta-unutulan-yem-1024317-303967.jpg

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI!

Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne ve iki çocuğunu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Üst katta oturan Gürsel İnce, yangın sırasında evin her tarafını yoğun duman kapladığını belirterek "Allah'tan kapıyı bulup açabildiler. Yoksa çok kötü olurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

