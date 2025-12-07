Eczacıdan tartışılan sözler! "İlacı sünnete göre içerseniz daha hızlı etki eder"

Bir eczacının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım tepki çekti. Söz konusu paylaşımda eczacı, ilaçların “İslami sünnet kurallarına uygun şekilde” kullanıldığı takdirde etkisini daha hızlı göstereceğini savundu.

"SÜNNETE GÖRE İÇERSENİZ, ETKİSİNİ DAHA HIZLI GÖSTERİR"

Kısa sürede yayılan videoda eczacı, “İlacı sünnete göre içerseniz etkisini daha hızlı gösterir. İlacı ayakta içerseniz 23 dakikada, içtikten sonra sol tarafınıza yatarsanız 100 dakikada etki eder. Ama sünnete uygun şekilde sağ tarafınıza yatarsanız 10 dakika içinde etkisini gösterir.” ifadelerini kullanıyor.

​​​​​​​

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı kullanıcılar eczacının açıklamalarına destek verirken, geniş bir kesim ise bu iddiaların bilimsel temelden yoksun olduğunu öne sürerek tepki gösterdi.

Sağlık uzmanları da sosyal medyada yapılan paylaşımların tıbbi gerçeklerle uyumlu olması gerektiğini vurguladı.