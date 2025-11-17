E-Devlet yine çöktü!

E-Devlet yine çöktü!
Yayınlanma:
E-Devlet Kapısı üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sisteme erişimde sorun yaşamaya başladı.

Türkiye'de kamu hizmetlerine online erişimin ana kapısı olan e-Devlet'te, sabah saatlerinden itibaren teknik aksaklıklar yaşanmaya başladı. Çok sayıda vatandaş, hem resmî web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yapma ve işlem gerçekleştirme konusunda sorunlarla karşılaştı.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar, ekranlarında, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" bildirimini gördü.

E-Devlet çöktü! Sosyal konut başvuruları sistemi kilitlediE-Devlet çöktü! Sosyal konut başvuruları sistemi kilitledi

YOĞUNLUK TOKİ BAŞVURULARINDAN KAYNAKLANIYOR İDDİASI

Sistemsel sorunun ana kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yoğunluğun özellikle devam eden TOKİ (Toplu Konut İdaresi) başvuruları nedeniyle arttığı ve e-Devlet altyapısında geçici bir yüklenmeye yol açtığı değerlendiriliyor. Benzer bir yoğunluk ve erişim sorunu, geçtiğimiz günlerde de sosyal konut başvuruları sırasında yaşanmış ve kullanıcılar aynı uyarıyla karşılaşmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Türkiye
Motosikletler çarpıştı: İki kuzen hayatını kaybetti
Motosikletler çarpıştı: İki kuzen hayatını kaybetti
Cengiz Holding’in Artvin planına itiraz: 'Halkın katılımı kısıtlanıyor'
Cengiz Holding’in Artvin planına itiraz: 'Halkın katılımı kısıtlanıyor'
Devlet okulunda ücret dayatması! Parayı ödeyemeyen öğrencilere uygulanan mobbinge veliler isyan etti
Devlet okulunda ücret dayatması! Parayı ödeyemeyen öğrencilere uygulanan mobbinge veliler isyan etti