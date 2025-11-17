E-Devlet yine çöktü!

Türkiye'de kamu hizmetlerine online erişimin ana kapısı olan e-Devlet'te, sabah saatlerinden itibaren teknik aksaklıklar yaşanmaya başladı. Çok sayıda vatandaş, hem resmî web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yapma ve işlem gerçekleştirme konusunda sorunlarla karşılaştı.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar, ekranlarında, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" bildirimini gördü.

E-Devlet çöktü! Sosyal konut başvuruları sistemi kilitledi

YOĞUNLUK TOKİ BAŞVURULARINDAN KAYNAKLANIYOR İDDİASI

Sistemsel sorunun ana kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yoğunluğun özellikle devam eden TOKİ (Toplu Konut İdaresi) başvuruları nedeniyle arttığı ve e-Devlet altyapısında geçici bir yüklenmeye yol açtığı değerlendiriliyor. Benzer bir yoğunluk ve erişim sorunu, geçtiğimiz günlerde de sosyal konut başvuruları sırasında yaşanmış ve kullanıcılar aynı uyarıyla karşılaşmıştı.