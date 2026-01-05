Refakatçi gibi geldiler: Hastane otoparkından motosiklet çaldılar!

Adana’da farklı tarihlerde refakatçi gibi gittikleri hastanenin otoparkından 3 motosiklet çalan U.B. (22) ile K.A. (26), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, “Hastaneye refakatçi olarak gitmiştik. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikletleri aldık. Amacımız hırsızlık değildi” diyen U.B. ile K.A., tutuklandı.

Olay, 3 Aralık’ta saat 01.30 sıralarında, Yüreğir Devlet Hastanesi’nin Acil Servis girişindeki otoparkta meydana geldi.

motosiklet-caldilar-1.jpg

Bankta oturup, bir süre çevreyi gözetleyen U.B. ile K.A., bir hasta yakınının park halindeki motosikletini gidon kilidini kırarak çalıp, bölgeden uzaklaştı.

motosiklet-caldilar-6.jpg

O ANLAR KAMERADA

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine hastaneye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin farklı tarihlerde 2 motosikleti daha çaldığı saptandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

motosiklet-caldilar-5.jpg

"GERİ VERECEKTİK"

Ekipler, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde saklandığı belirlenen şüphelileri, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

Evlerindeki aramalarda çalıntı olduğu saptanan 2 motosiklet de bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerden U.B., ifadesinde, “Hastaneye refakatçi olarak gitmiştik. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikletleri aldık. Amacımız hırsızlık değildi, geri verecektik” dedi.

motosiklet-caldilar-4.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B. ile K.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Evlerinde bulunan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

motosiklet-caldilar-3.jpg

motosiklet-caldilar-2.jpg

DHA

