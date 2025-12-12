Düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çeken kişilere suçüstü!

Düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çeken kişilere suçüstü!
Elazığ’da, ehliyet sınavında özel düzenekli cihazlar kullanarak kopya çektikleri tespit edilen 7 aday ve onlara dışarıdan destek sağlayan 2 organizatör, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sürücü adayları sınavında kopya düzenekleri kullanıldığı bilgisi sonrasında çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, 10 Aralık'ta yapılan sınav sırasında yaptıkları denetimde, bazı adayların üzerlerine özel düzenekli cep telefonları ile kulak içi mini mikro cihazlar yerleştirdiğini tespit etti.

TOPLAMDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Sınav sırasında düzenlenen operasyonda, kopya çektiği tespit edilen 7 sürücü adayı ile soruları dışarıdan aktararak teknik destek sağladığı belirlenen 2 organizatör gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların üzerlerinde; 14 özel düzenekli cep telefonu ile 6 kulak içi mini cihaz ele geçirildi.

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklanırken, sınavda kopya düzeneği kullanan 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

