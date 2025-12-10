Son Dakika | Sahte e-imza skandalında 3’üncü dava açıldı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve mesleki eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen 3'üncü dalga soruşturmasında, aralarında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu 123 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin kimlik bilgilerinin kullanılarak sahte e-imza çıkarılması ve bu imzalarla usulsüz sürücü belgesi ve mesleki eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmanın üçüncü aşamasını tamamladı. Soruşturma kapsamında 123 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek dava açıldı.

33 SÜRÜCÜ BELGESİ, 72 MESLEKİ SERTİFİKA USULSÜZ DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı soruşturmada, sahte elektronik imzalar aracılığıyla 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası usulsüz bir şekilde oluşturulduğu tespit edildi. Sahte e-imzalar, kamu görevlilerine ait kimlik bilgileriyle e-imza vermeye yetkili şirketlere başvurularak elde edilmişti.

123 ŞÜPHELİYE 136 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 123 şüpheli yer aldı. Şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale' gibi çok sayıda suçtan 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. İddianame, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve mahkeme iddianameyi kabul ederek davayı açtı.

DAHA ÖNCE 199 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Soruşturmanın daha önceki aşamalarında da iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. İlk iddianamede 134, ikinci iddianamede ise 65 şüpheli olmak üzere toplam 199 kişi hakkında dava açılmıştı. Bu davalar, aynı mahkemede birleştirilmişti. Söz konusu davada bazı sanıkların serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edilmiş ve sanıklar tutuklanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

