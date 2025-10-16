E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede

E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede
Son dakika haberi... Usulsüz elektronik imzalarla sahte diploma ve resmi belge düzenleyen suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşirken, skandalın devletin zirvesine yansımasıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) devreye girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Ocak ayında başlatılan soruşturma, kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek sahte üniversite mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve çeşitli sertifikalar düzenleyen bir suç örgütünü ortaya çıkarmıştı. Soruşturma kapsamında yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapılırken, hazırlanan iddianamelerle 199 sanık hakkında dava açıldı.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu (DDK), "kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele" amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. Kurul, elektronik imza sürecinin kendisini, ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğini, bu güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan tedbirleri ve sistemler üzerinden yapılan işlemleri detaylı olarak mercek altına alacak.

ZİYA KADİROĞLU VE ÖRGÜT YÖNETİCİSİ MIHYEDDİN YAKIŞIR'IN ADRESLERİNDE BULUNAMADIĞI VE FİRAR ETTİĞİ ANLAŞILDI

Soruşturmanın yargı ayağında ise kamuoyunu şaşırtan gelişmeler yaşandı. Davanın tutuklu sanıkları arasında yer alan Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Gülen ve Yalçın Maraşlı, 10 Ekim'de görülen duruşmada mahkeme tarafından delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması gerekçeleriyle tahliye edildi.

Ancak aynı gün savcılık, bu kez "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatarak tahliye kararına itiraz etti. İtirazın kabul edilmesiyle beş sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Bu kararın uygulanması aşamasında örgüt lideri olarak gösterilen Ziya Kadiroğlu ve örgüt yöneticisi Mıhyeddin Yakışır'ın adreslerinde bulunamadığı ve firar ettiği anlaşıldı.

CHP'DEN SERT TEPKİ: SALINDILAR VE ONLARA 'GİDİN' DENİLDİ

Konuyu yakından takip eden CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünsal Ban’da olduğu gibi örgüt lideri Ziya Kadiroğlu ve örgüt yöneticisi Mıhyeddin Yakışır firari. Üstelik bunlar sahte pasaport, polis kimliği üretmekten aranan isimler iken firar ettiler! Kendi belgelerini yapıp kaçmış olmaları ihtimalin ötesinde" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

