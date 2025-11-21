Düğünde çıkan silahlı kavga kanlı bitti: Gelinin amcası öldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda trajik bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde düğün davetlileri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

GELİNİN AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada gelinin amcası Hasan Demir olay yerinde ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda bir kişinin ağır, iki kişinin ise hafif yaralandığı bildirildi.

OLAY ANLARI KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde tabanca bulunan bir kişinin kavga eden tarafların arasına girerek hedef aldığı kişiye peş peşe ateş ettiği görülüyor. Kurşunların hedefi olan kişinin yere yığılmasının ardından saldırganın olay yerinden kaçtığı belirlendi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın nedeni ve faillerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.