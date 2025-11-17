Düğün fotoğrafı davasında emsal ceza: O fotoğraflar hapse mahkum etti

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir çiftin düğün fotoğraflarını izinsiz şekilde örnek albüm yaparak başka müşterilere göstermenin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Yerel mahkemenin beraat kararını bozan Yargıtay'ın kararı sonrası yeniden yargılanan fotoğrafçı, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza onanarak kesinleşti.

Elazığ'da yeni evlenen bir çift, düğün fotoğraflarının çekimi için bir fotoğrafçı ile anlaştı. Ancak çift, bir süre sonra fotoğraflarının kendi rızaları ve bilgileri dışında bir albüm haline getirildiğini ve iş yerine gelen diğer müşterilere örnek olarak gösterildiğini öğrendi. Bu durum üzerine çift, konuyu yargıya taşıyarak fotoğrafçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA VE YEREL MAHKEMENİN BERAAT KARARI

AA'da yer alan habere göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda fotoğrafçı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı. Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık fotoğrafçı, yaptığının suç olduğunu bilmediğini savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme, "müştekilerin gelinlik ve damatlıkla çekilen düğün fotoğraflarının, başkaları tarafından görünmesi ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesini sunarak sanık hakkında beraat kararı verdi.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ: FOTOĞRAF KİŞİSEL VERİDİR

Çiftin kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak önemli bir tespitte bulundu. Daire, düğün fotoğraflarının "kişisel veri" niteliğinde olduğuna işaret etti.

Yargıtay kararında, bu fotoğrafların hukuka aykırı olduğunda şüphe bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunulduğu belirtildi. Bu nedenle sanığın "özel hayatın gizliliği" yerine, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan cezalandırılması gerektiği bildirilerek dosya yerel mahkemeye geri gönderildi.

HAPİS CEZASI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada, sanık bu kez "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kararda, "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarının, müştekilerin rızası olmaksızın iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiği" vurgulandı.

Sanığın bu karara da itiraz etmesi üzerine dosyada son sözü yine Yargıtay 12. Ceza Dairesi söyledi. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını oy birliğiyle onadı. Onama kararında, yargılama sürecinin usul ve kanuna uygun yapıldığı, delillerin eksiksiz toplandığı ve kararda hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek hüküm kesinleştirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

