Düğünde ateşlenen havai fişek elinde patladı: Saniye saniye kameraya yansıdı
Yayınlanma:
Diyarbakır'da düzenlenen düğünün ardından bir kişinin ateşlediği havai fişek elinde patladı.

Diyarbakır'da yerleşim yerlerine yakın bir noktada düzenlenen düğünün ardından bir kişinin ateşlediği havai fişek elinde patladı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ATEŞLEDİĞİ HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLADI

Gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde düzenlenen bir düğünün ardından havai fişek patlatmak isteyen bir kişi faciaya yol açıyordu.

fisek-frame-at-0m0s.jpg

Havai fişeklerden 5'i gökyüzünde patlarken, 1'i elde patladı. Patlamanın ardından kişi, düzeneği yere atınca fişekler ateşlenmeye devam etti.

fisek-frame-at-0m6s.jpg

Kısa süreli panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak:DHA

