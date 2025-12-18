Düğünde ateşlenen havai fişek elinde patladı: Saniye saniye kameraya yansıdı
Diyarbakır'da düzenlenen düğünün ardından bir kişinin ateşlediği havai fişek elinde patladı.
Diyarbakır'da yerleşim yerlerine yakın bir noktada düzenlenen düğünün ardından bir kişinin ateşlediği havai fişek elinde patladı.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
ATEŞLEDİĞİ HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLADI
Gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde düzenlenen bir düğünün ardından havai fişek patlatmak isteyen bir kişi faciaya yol açıyordu.
Havai fişeklerden 5'i gökyüzünde patlarken, 1'i elde patladı. Patlamanın ardından kişi, düzeneği yere atınca fişekler ateşlenmeye devam etti.
Kısa süreli panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
