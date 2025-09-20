Düğün kabusa döndü! Karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı: Serbest kaldı

Yayınlanma:
Hatay’da düğün salonunda sahneye çıkan şarkıcı Esin Solist, 'Karşımda şarkı söyleyeceksin, ben de halay çekeceğim' diyerek üzerine yürüyerek boynundan tutan saldırgandan davetlilerin müdahalesiyle kurtuldu. Solist, "Teklifini kabul etmeyince saldırdı. 'Buraya kadarmış' diye düşündüm. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'ndeki düğünde, davetliler arasında şarkı söyleme ve halay çekme sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sahnede şarkı söyleyen Esin Solist’e saldırdı. Kurtulmaya çalışan Solist’i boynundan tutan saldırgan, davetliler ve görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

dugunde-karsisinda-sarki-soylemeyi-redd-923327-274321.jpg

“KARŞIMA GEÇİP ŞARKI SÖYLEYECEKSİN”

Saldırgandan şikayetçi olan Esin Solist, şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirterek, "Şarkı söylerken davetlilerden biri gelip, bana, 'Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğim. Yoksa burayı taratırım' dedi. Teklifini kabul etmeyince üzerime saldırdı. Saldırı anında, 'Buraya kadarmış' diye düşündüm. Davetliler ve görevli arkadaşlar beni saldırganın elinden güçlükle aldı" ifadelerini kullandı.

dugunde-karsisinda-sarki-soylemeyi-redd-923329-274321.jpg

Solist, açıklamasının devamında, "Gündüz bir ofiste çalışıyorum, akşamları da şarkı söyleyerek iki çocuğuma bakıyorum. Böyle bir olayın yaşanmaması, hiç olmaması gerekir. Hem kadınlar hem erkekler açısından utanç verici bir durumdu. Hiç kimsenin, gelinin ve damadın hayatlarında bir kez yaşayacakları bu özel günü bozma hakkı yok. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikayetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim, ne de korkacağım" sözlerini sarf etti.

16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanmıştı! Yaralı kurtulan taksici o kabus anlarını anlattı16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanmıştı! Yaralı kurtulan taksici o kabus anlarını anlattı

İstanbul'da kan donduran olay! Silahlı saldırıya uğrayan taksici kurtarılamadıİstanbul'da kan donduran olay! Silahlı saldırıya uğrayan taksici kurtarılamadı

Kaynak:DHA

İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Alana da satana da yarıyor: Gribi de şıp diye kesiyor
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Türkiye
Son Dakika | TikTokçu baba tutuklandı
Son Dakika | TikTokçu baba tutuklandı
Son Dakika | KYK yurdundaki skandalda 4 gözaltı
Son Dakika | KYK yurdundaki skandalda 4 gözaltı
Cafer Mahiroğlu’ndan satış iddiasına net yanıt
Cafer Mahiroğlu’ndan satış iddiasına net yanıt