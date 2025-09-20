Düğün kabusa döndü! Karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı: Serbest kaldı

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'ndeki düğünde, davetliler arasında şarkı söyleme ve halay çekme sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sahnede şarkı söyleyen Esin Solist’e saldırdı. Kurtulmaya çalışan Solist’i boynundan tutan saldırgan, davetliler ve görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“KARŞIMA GEÇİP ŞARKI SÖYLEYECEKSİN”

Saldırgandan şikayetçi olan Esin Solist, şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirterek, "Şarkı söylerken davetlilerden biri gelip, bana, 'Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğim. Yoksa burayı taratırım' dedi. Teklifini kabul etmeyince üzerime saldırdı. Saldırı anında, 'Buraya kadarmış' diye düşündüm. Davetliler ve görevli arkadaşlar beni saldırganın elinden güçlükle aldı" ifadelerini kullandı.

Solist, açıklamasının devamında, "Gündüz bir ofiste çalışıyorum, akşamları da şarkı söyleyerek iki çocuğuma bakıyorum. Böyle bir olayın yaşanmaması, hiç olmaması gerekir. Hem kadınlar hem erkekler açısından utanç verici bir durumdu. Hiç kimsenin, gelinin ve damadın hayatlarında bir kez yaşayacakları bu özel günü bozma hakkı yok. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikayetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim, ne de korkacağım" sözlerini sarf etti.

