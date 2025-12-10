Dövdüğü kadını öldü zannedip kaza süsü vermeye çalıştı!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 47 yaşındaki Mehmet Bertan, evde çıkan tartışmada 46 yaşındaki eşi Halime Bertan’ı tekme, tokat ve sopayla dövdü. Kadının hareketsiz kalmasının ardından öldüğünü düşünen Bertan, olayı gizlemek için sahte bir trafik kazası planladı.

Mehmet Bertan, eşini otomobile bindirip Arıcan Mahallesi’ndeki bir tarlaya götürdü ve aracı tarlaya sürdü. Akşam saatlerinde tarlaya giren otomobil ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA MORLUK VE KIRIK...

Araçta baygın halde bulunan Halime Bertan, Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının vücudunda çok sayıda morluk ve kırık tespit edildi. Yaraların trafik kazasına değil, şiddetli darbeye bağlı olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri yaptığı incelemede, olayın aslında evde meydana gelen şiddet sonucu yaşandığını ortaya çıkardı. Mehmet Bertan gözaltına alındı.

YOĞUN BAKIMDA

Halime Bertan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda tutulan kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.