Dolandırıcıların tuzağına düşeceklerdi! Büyük vurgunu polis engelledi

Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu hafta içerisinde telefon dolandırıcılığına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, S.F.’nin kayınbabası H.B.'nin dolandırılıyor olabileceği yönündeki ihbarıyla harekete geçerken kendisini polis/savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hesabına 1 milyon TL'yi göndermek üzere olduğu tespit edilen H.B.Ş polisin müdahalesiyle engellendi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ!

Polis ekipleri, bir başka olayda ise, Z.B. isimli yurttaşın dolandırılıyor olabileceğine ilişkin bilgi üzerine harekete geçerek Z.B.'nin evine gitti. Polis ekipleri, Z.B.’yi 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını satmak üzereyken durdurarak dolandırılmasını engelledi. M.D. de kendisini polis/savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 3 milyon TL'yi göndermek üzereyken poliS ekipleri tarafından kurtarıldı.

5 MİLYON 300 BİN TL’LİK VURGUNU ENGELLEDİLER!

Polis ekipleri,, A.Y.'nin ise ev almak isterken 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırılmak üzere olduğunu da tespit ederek Tapu Müdürlüğü'ne gidip olaya müdahale etti. A.Y.'nin dolandırıcılara ait hesaplara 1 milyon 800 bin TL gönderdiğini belirleyen ekipler, vatandaşı aynı dolandırıcılara 800 bin TL daha göndermek üzereyken durdurdu. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

