Pastaneciyi dolandırmaya çalışırken yakalanınca topukladı

Bursa'daki bir pastaneye gelen kadın, yırtık parayla tırnakçılık yaparken işletme müdürü tarafından yakalanınca olay yerinden kaçtı.

TIRNAKÇILIK YAPAN KADIN YAKAYI ELE VERDİ

Sabah saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki bir pastaneye giren çarşaflı kadın, bir simit alarak kasaya 200 lira verdi. Paraüstü alan kadın, verilen 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek para üstünü iade ederek yırtık paranın değiştirilmesini istedi. Çalışanın verdiği 100 TL'yi cüzdanına saklayan kadın, para üstünün eksik olduğunu ileri sürdü.

OLAY YERİNDEN TOPUKLADI

Kasiyerin tekrar para vereceği sırada durumu fark eden işletme müdürü, cüzdana saklanan 100 TL'nin iadesini istedi.

Bunun üzerine şüpheli, simit ve aldığı parayı bırakıp kaçtı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞLETME SAHİBİ UYARDI

Pastanesine müşteri olarak gelen kadının 'tırnakcılık' suretiyle dolandırıcılık yaptığını ifade eden işletme sahibi Sedat Kapan olayla ilgili şunları söyledi: