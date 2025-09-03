Pastaneciyi dolandırmaya çalışırken yakalanınca topukladı

Pastaneciyi dolandırmaya çalışırken yakalanınca topukladı
Yayınlanma:
Bursa'da pastaneye gelen çarşaflı kadın, tırnakçılık yaparken yakalanınca olay yerinden kaçtı.

Bursa'daki bir pastaneye gelen kadın, yırtık parayla tırnakçılık yaparken işletme müdürü tarafından yakalanınca olay yerinden kaçtı.

TIRNAKÇILIK YAPAN KADIN YAKAYI ELE VERDİ

Sabah saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki bir pastaneye giren çarşaflı kadın, bir simit alarak kasaya 200 lira verdi. Paraüstü alan kadın, verilen 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek para üstünü iade ederek yırtık paranın değiştirilmesini istedi. Çalışanın verdiği 100 TL'yi cüzdanına saklayan kadın, para üstünün eksik olduğunu ileri sürdü.

isletme-muduru-dolandiriciligi-fark-edi-895548-266024.jpg

OLAY YERİNDEN TOPUKLADI

Kasiyerin tekrar para vereceği sırada durumu fark eden işletme müdürü, cüzdana saklanan 100 TL'nin iadesini istedi.

Bunun üzerine şüpheli, simit ve aldığı parayı bırakıp kaçtı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

isletme-muduru-dolandiriciligi-fark-edi-895547-266024.jpg

İŞLETME SAHİBİ UYARDI

Pastanesine müşteri olarak gelen kadının 'tırnakcılık' suretiyle dolandırıcılık yaptığını ifade eden işletme sahibi Sedat Kapan olayla ilgili şunları söyledi:

  • "Şüpheli, kasadaki görevliye önce 200 TL vererek bir tane simit almak istiyor. Daha sonra para üstünü alırken, görevlinin verdiği 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek kendisine verilen parayı iade ediyor. Görevli ona yeni parayı verince, 100 TL'yi cüzdanının altına saklayıp, 'Bu para eksik' dedi.
  • İşletme müdürümüz durumu fark ederek müdahale ediyor ve olayı aydınlatıyor. Biz de müdahale edince, dışarıda şüpheliyi 3 kişinin daha beklediğini gördük. Sonra kadın, para ve simidi bırakıp kaçtı. Daha önce birkaç sefer daha bu tip durumlarla karşılaştık. Dalgınlığa gelip fark etmediğimiz de oluyor. Bu durumlara daha duyarlı olursak iyi olur"

Kaynak:DHA

