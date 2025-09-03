İstanbul'da 28 buçuk milyonluk vurgun: Karı koca yakalandı

İstanbul'da 5 kişi, kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Mağdurlar, şüpheli çiftle Rehyan Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek, "Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu söylediğini anlattı. Buna inanarak kendisiyle tanıştık, ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı fark ettik” dediler.

28 MİLYON 500 BİN LİRA

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada, 5 kişinin şüpheli M.S.S.'ye toplam 28 milyon 500 bin lira verdiği belirlendi. Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli çift gözaltına alındı.

TELEVİZYONDA YAYINLANAN AŞÇILIK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

Sorgulamalarda, Reyhan Ş.'nin bir televizyon programında yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu, lokantası bulunduğu ve sosyal medyada binlerce takipçisi olduğu tespit edildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.