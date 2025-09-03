İstanbul'da 28 buçuk milyonluk vurgun: Karı koca yakalandı

İstanbul'da 28 buçuk milyonluk vurgun: Karı koca yakalandı
Yayınlanma:
İstanbul'da bir lokantada tanıştıkları şüpheli çift tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 5 kişi, toplam 28 buçuk milyon lira zarar gördüklerini polise bildirdi.

İstanbul'da 5 kişi, kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Mağdurlar, şüpheli çiftle Rehyan Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek, "Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu söylediğini anlattı. Buna inanarak kendisiyle tanıştık, ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı fark ettik” dediler.

28 MİLYON 500 BİN LİRA

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada, 5 kişinin şüpheli M.S.S.'ye toplam 28 milyon 500 bin lira verdiği belirlendi. Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli çift gözaltına alındı.

TELEVİZYONDA YAYINLANAN AŞÇILIK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

Sorgulamalarda, Reyhan Ş.'nin bir televizyon programında yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu, lokantası bulunduğu ve sosyal medyada binlerce takipçisi olduğu tespit edildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
97 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
97 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü
Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü