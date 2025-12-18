Dolandırdıkları kadının 30 milyon liralık arsasını alıp 70 bin lira gönderdiler!

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre, ilginç bir dizi olayın yaşanmasına vesile olan sürecin başında, Naide Çemen’in birkaç yıl önce satın aldığı devre mülkleri elinden çıkarmak istemesi yer aldı. Olay tarihi olan 2023 yılında henüz 19 yaşında olan ve birçok dolandırıcılık dosyası bulunan Mehmet Yasin Öner, Naide Çemen’e telefonla ulaştı.

‘VEKÂLETNAME İSTANBUL’U DA KAPSASIN!’

Mehmet Yasin Öner, Çemen’e sahibi olduğu Yalova’daki Terma City’deki devre mülklerini satabileceklerini söyledi. Çemen, başına geleceklerden habersiz bir şekilde ‘teklife’ olumlu yaklaştı. Öner, Çemen’e, anılan devre mülkleri satabilmeleri için kendilerine bir vekâletname çıkarması gerektiğini söyledi. Öner, söz konusu vekâletnamenin, İstanbul genelini kapsayacak şekilde olması gerektiğini de söyledi. Çemen, bu istekten bir ölçüde şüphelense de, Öner’in istediğini yerine getirdi.

Mehmet Yasin Öner (2 numaralı), tapuyu Mehmet Topal'a (4 numara) devretti.

Mehmet Yasin Öner, vekâletnamenin Muzaffer Güngör adına çıkarılması gerektiğini belirterek bu kişinin bilgilerini Çemen’e gönderdi. Konya‘da yaşayan Güngör adına vekâletname çıkarıldı. Öner, yanına aldığı vekâletnameyi bu kişiye ulaştırdı. Bu aşamadan sonra da, zamana karşı bir yarış yaşanmaya başladı.

ŞAMLAR’DAKİ ARSA ALANYA’DA EL DEĞİŞTİRDİ

Muzaffer Güngör ve Mehmet Yasin Öner 19 Temmuz 2023 günü Alanya Tapu Müdürlüğüne gitti. İstanbul Başakşehir’e bağlı Şamlar Köyündeki arsanın devir işlemi Alanya’da yapıldı. Güngör, elindeki vekâletnameyi kullanarak Çemen’in 4 dönüm büyüklüğündeki arsasına hiçbir işi olmayan Öner’e devretti. Arsanın rayiç bedeli 70 bin TL olarak gösterildi.

Muzaffer Güngör, emekli komutan olduğunu söyledi.

6 GÜN İÇİNDE TAPU İKİNCİ KEZ DEVREDİLDİ

Şebeke, bu işlem ile planladıkları operasyonun ilk aşamasını tamamlamış oldu. Alanya’daki devirden 6 gün sonra bu kez Başakşehir Tapu Müdürlüğünde bir devir işlemi gerçekleşti. Bu kez Mehmet Yasin Öner, kendi adına kayıtlı arsayı İstanbul Eyüp’te hayvancılık yaptığını beyan eden Mehmet Topal’a devretti. Bu kez, söz konusu arsanın değeri 15 milyon TL olarak gösterildi. Topal ve Öner’in tapu müdürlüğünde işlem yaptığı esnada, beraberlerinde gelen bir diğer kişi ise Cem Er oldu. Şamlar Köyündeki Sütçü Alaeddin ve Alaeddin Uluslararası Gayrimenkul’un yetkilisi Cem Er de, hakkında dava açılan 4’üncü isim konumunda.

Hakkında dava açılan isimler arasında Cem Er de yer aldı.

TAPUDA DURUMUN FARKINA VARDI

Çıkardığı vekâletname nedeni ile servet değerindeki mülkünden olan Çemen’in yaptığı hatanın farkına varması ise tapu müdürlüğüne gitmesi ile oldu. Çemen, sahibi olduğu arsanın başka kişilere geçtiğini öğrendi. Çemen’in avukatı Merve Bulut, büyük bir dolandırıcılık organizasyonu ile karşı karşıya olunduğuna işaret ederek suç duyurusunda bulundu.

4 KİŞİYE ‘DOLANDIRICILIK’ DAVASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma bu yılın başında tamamlandı. Mehmet Yasin Öner (21), Muzaffer Güngör, Mehmet Topal (58) ve Cem Er (35) hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. İddianameye göre, dolandırıcılık eylemini Muzaffer Güngör (54) planladı. Savcılık, Mehmet Yasin Öner ile Mehmet Öner’in de başlangıçtan itibaren birlikte hareket ettiği görüşünde. Savcılık, şüphelilerin Cem Er ile de iş birliği içinde olduğu iddiasında.

‘PARAYI EMEKLİ KOMUTANA VERDİM’

Naide Çemen’i tuzağa düşüren Mehmet Yasin Öner, hesabına gelen parayı Konya’da, Muzaffer Güngör’e verdiğini söyledi. Öner, Güngör’ün kendisini emekli komutan olarak tanıttığını da söyledi. Güngör ise, Çemen’in, güvenilir bir insan olduğu için kendisi adına neden vekâletname çıkardığını söyledi. Mehmet Topal, “Olayla ilgim yok” derken, Cem Er ise “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Bu arada, Güngör ve Topal’ın adli sicil kaydının da olduğu anlaşıldı.