Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Yayınlanma:
Nüfus artış oranının düşmesinin ardından hükümet tarafından yapılan önerilerin ardından somut adım olarak çalışan annelerin doğum izin sürelerinin artırılması gündemdeydi. AKP'nin üzerinde çalıştığı taslak tamamlandı.

Ekonominin hayatı etkilediği alanlardan birisi de doğum artış oranı. Türkiye son yıllarda bu konudan muzdarip durumda. Öyle ki 23 seneden bu yana yönetimde olan Erdoğan dahi bu durumu bir 'felaket' olarak niteledi.

DOĞUM İZİNLER 24 HAFTAYA ÇIKARILIYOR

Hükümetin doğum artış oranına destek için sunduğu söylem ve belli başlı adımlarına bir yenisi daha yolda. Çalışan kadınların doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN AYRIMCILIK RİSKİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, iktidarın bu yöndeki çalışmasında kadınların istihdama katılımında bazı olumsuzluklara yol açabileceği; bu yöndeki uyarıların da dikkate alındığı öğrenildi.

Doğum izni süresinin aşırı yükseltilmesinin özel sektör tarafından tercih edilmeyen kadın çalışan algısını güçlendireceği ve dolayısı ile ayrımcılık riski doğurabileceği ifade edildi.

NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Hali hazırda 1,48 olan doğum artış oranının 1.42'ye düşmesi öngörülenler arasında. Çalışan kadınlarda 1,38 olan oran ev kadınlarında 1,78 oranında. Hükümetin ev kadınlarının kendini yenileme eşiği ola 2,1'in altında kalmasına dikkat çekerek ev kadınlarına emeklilik ve vergi istisnası gibi uygulamaları da yapmasının gündemde olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Euro rekor kırdı
Mahkeme salonunda yürek yakan çığlık: O gün 4 cenaze çıktı beni gömmeyi unuttular
6 ilde silah kaçaklarına operasyon: 119 şüpheli yakalandı
Özgür Özel bu akşam Halk TV ekranlarında
