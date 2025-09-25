Doğa yürüyüşünde yaralandı: Ekipler 2 saatte kurtardı

Yayınlanma:
Muğla’da arkadaşları ile doğa yürüyüşüne çıkan Evren Ö. (41), dağlık alanda dengesini kaybettikten sonra düşerek ayağından yaralandı. Evren Ö., ekiplerin 2 saatlik çalışması neticesinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Bel Mahallesi Yediburun mevkisinde, saat 18.40 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre arkadaşları ile dağlık alanda yürüyüş yapan Evren Ö. (41) dengesini kaybederek düştü.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

Olay sonucu ayağından yaralanan Evren Ö., bulunduğu noktada mahsur kaldı. İhbarı üzerine olay yerine jandarma arama kurtarma ve UMKE sevk edildi.

Ekipler tarafından yaklaşık 2 saatte yapılan çalışmanın ardından Evren Ö. kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Evren Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

