Doğa yürüyüşünde yaralandı: Ekipler 2 saatte kurtardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Bel Mahallesi Yediburun mevkisinde, saat 18.40 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre arkadaşları ile dağlık alanda yürüyüş yapan Evren Ö. (41) dengesini kaybederek düştü.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

Olay sonucu ayağından yaralanan Evren Ö., bulunduğu noktada mahsur kaldı. İhbarı üzerine olay yerine jandarma arama kurtarma ve UMKE sevk edildi.

Ekipler tarafından yaklaşık 2 saatte yapılan çalışmanın ardından Evren Ö. kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Evren Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

