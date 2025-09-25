Tekirdağ'da anız yangını yerleşim yerini tehdit etti

Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin karşısındaki tarlada saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis, sağlık, AFAD ekibi sevk edildi.

Tom Barrack Halk TV'ye konuştu: Erdoğan'la ilgili 'meşruiyet' çıkışından geri adım attı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına emniyet müdürlüğüne TOMA araçları da destek verdi. Yangın, yaklaşık 40 dakika süren çalışmayla Karadeniz Mahallesi'ne ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "İtfaiyemiz hızlıca müdahale etti. Karadeniz Mahallesi yönüne ilerleyen yangının önü kesildi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ev yangını, yaralı ya da can kaybı yok. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti