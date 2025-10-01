DMM iktidarın kalemi Cem Küçük'ü yalanladı: Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan girişim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de yaptığı bir açıklamada, yerli ve milli savaş uçağı KAAN’ın üretimi için Amerika’dan motor beklendiğini ifade ederken tedarik sağlanamayınca üretimin durduğunu söyledi.

TGRT Haber'deki yayında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yaşanan krizin nedenini aktardı. Bakan Fidan'ın sözlerini ne anlama geldiğini anlatan Küçük, Erdoğan'ın süreçle ilgili net bir şekilde bilgilendirilmediğini öne sürdü.

DMM İKTİDARIN KALEMİ CEM KÜÇÜK'Ü YALANLADI

Küçük, Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek kendisinin ilk planlamada 45 adet üretilecek KAAN'ın 'yerli ve milli olarak yapılacağını bildiğini' söyledi.

Motor anlaşmasını kastederek Erdoğan'a bilgilerin böyle aktarılmadığını iddia eden Cem Küçük şunları söyledi:

"Buradaki sıkıntı, öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili böyle bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 uçağın yerli ve milli uçakla yapılacağını biliyor. Yanlış olabilir ama Erdoğan'a bu bilgiler böyle gitmiyor."

İletişim Başkanlığı DMM'den konuya ilişkin açıklama yaparak Cem Küçük'ü yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik" ettiğini vurgulayan DMM, "Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI HEDEF ALAN GİRİŞİM"

Cem Küçük'ün sözlerinin dezenformasyon içerdiğini belirten DMM, "Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan girişim" dedi.

DMM'nin açıklaması şu şekilde:

"Milli Muharip Uçak KAAN ve milli motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlılığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir.

Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."