Erdoğan'ın ilk 45 KAAN'ın yerli ve milli olmadığından haberi yokmuş: Cem Küçük açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ABD'den dönüşünde yaşananların yankıları sürüyor. Boeing görüşmeleri ve uçaktaki soru krizinin yankılarına milli savaş uçağı KAAN’la ilgili motor tedariki sorunu da eklendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de yaptığı bir açıklamada, yerli ve milli olması beklenen KAAN’ın üretimi için Amerika’dan motor beklendiğini ifade ederken tedarik sağlanamayınca üretimin durduğunu söyledi.

CEM KÜÇÜK AÇIKLADI

TGRT Haber'deki yayında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yaşanan krizin nedenini aktardı. Bakan Fidan'ın sözlerini ne anlama geldiğini anlatan Küçük, Erdoğan'ın süreçle ilgili net bir şekilde bilgilendirilmediğini öne sürdü.

"Biz 5 uçak için 10 motor aldık. Bir KAAN uçağında 2 motor oluyor." diyen Küçük "Prototip için 10 motor anlaşması yapmışsız ABD ile F110 motorları için. Bu ayrı." şeklinde konuştu.

Küçük, Bakan Fidan'ın açıklamasında ne anlatmak istediğine ise şu ifadelerle dikkat çekti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek 45 uçak için 90 motor anlaşması yapılmış. Hakan Bey'in kastettiği bu. Yani 'Bu bize verilmiyor.' diyor."

ERDOĞAN'IN İLK 45 KAAN'IN YERLİ VE MİLLİ OLMADIĞINDAN HABERİ YOKMUŞ

"Peki buradaki paniğin sebebi ne?" sorusuna verdiği yanıtla sözlerini sürdüren Küçük, Erdoğan'ın '45 uçağın yerli ve milli olarak yapılacağını bildiğini' söyledi.

Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini de ifade eden Küçük şunları söyledi:

"Buradaki sıkıntı, öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili böyle bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 uçağın yerli ve milli uçakla yapılacağını biliyor. Yanlış olabilir ama Erdoğan'a bu bilgiler böyle gitmiyor."