Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı: O anlar kamerada

Diyarbakır'da bir markete patlayıcı madde atıldı.

Olay, 11 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi.

Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. olaydan yara almadan kurtulurken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Patlama anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri patlayıcı madde atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangın çıktığı, iş yerinin yanından geçen bir kadının da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Öte yandan, çevredeki vatandaşların marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da görüldü.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, iş yeri ile iki caddedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Yaklaşık 50'ye yakın kamera inceleyen ekipler, biri patlayıcı madde atan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 maske, 1 şarjör ve 25 silah fişeği ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde, maddenin el bombası şeklinde kamufle edilerek hazırlanmış hafif tesirli el yapımı patlayıcı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.