Adana'da mağazaya patlayıcılı saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasına el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama sesini duyan çevre sakinlerinin polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İzmir'de silahlı çatışma: Yaralılar hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

CAN KAYBI VE YARALANMA

Yapılan ilk incelemelerde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iş yerine atılan parça tesirli el yapımı patlayıcının infilak ettiği tespit edildi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluşmadığı bildirildi.

Hem silahlı saldırgan hem uyuşturucu taciri: Zanlının evinden çıkanlar şok etti

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, sokak girişlerinde güvenlik önlemi alırken, saldırganları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları inceleniyor.