Hem silahlı saldırgan hem uyuşturucu taciri: Zanlının evinden çıkanlar şok etti
Bingöl'de, dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Zanlının adresinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ve çok sayıda uyuturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekol TV muhabiri Burak Emek'in özel haberine göre, Bingöl'de meydana gelen ve dört kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin kimliğini ve yerini tespit etmek amacıyla titiz bir çalışma yürüterek zanlının izini adım adım takip etti.

SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yürütülen çalışmalar neticesinde, dört kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri başarılı bir baskınla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

ADRESTE SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın yakalandığı adreste yapılan detaylı aramalarda, suç unsuru olabilecek birçok materyale el konuldu. Aramalarda; bir adet SAR9 marka tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet fişek, 132 gram skunk maddesi ile paketlenmiş halde 7 adet ve toplamda 5.32 gram kokain maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

