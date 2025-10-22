İzmir'de silahlı çatışma: Yaralılar hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi 2166/4 sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KENDİ İMKANLARIYLA GİTTİ

Yaşanan arbede sırasında, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) yaralandı. Silah kullanan grup olay yerinden hızla kaçarken, yaralı 3 kişi kendi imkanlarıyla Bayraklı Şehir Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 1 polis yaralı 2 şüpheli gözaltındaMuğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 1 polis yaralı 2 şüpheli gözaltında

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

