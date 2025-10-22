Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 1 polis yaralı 2 şüpheli gözaltında

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 1 polis yaralı 2 şüpheli gözaltında
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralanırken, polis ekipleri 4 saat süren çalışma sonunda 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenlemesiyle başladı. Ekiplerin apartmana girmesi sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldı.

1 POLİS MEMURU YARALANDI

Açılan ateş sonucu maalesef bir polis memuru ayağından yaralandı. Çatışma sırasında şüphelilerden biri polis ekibince hemen yakalandı. Ancak apartmana kaçarak gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye takviye olarak Polis Özel Harekat (PÖH) timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren yoğun operasyonun ardından, diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru hemen hastaneye kaldırılırken, her iki şüphelinin de emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

