Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 1 polis yaralı 2 şüpheli gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenlemesiyle başladı. Ekiplerin apartmana girmesi sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

1 POLİS MEMURU YARALANDI

Açılan ateş sonucu maalesef bir polis memuru ayağından yaralandı. Çatışma sırasında şüphelilerden biri polis ekibince hemen yakalandı. Ancak apartmana kaçarak gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye takviye olarak Polis Özel Harekat (PÖH) timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren yoğun operasyonun ardından, diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru hemen hastaneye kaldırılırken, her iki şüphelinin de emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.