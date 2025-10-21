Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan ilk denetimlerde, O.C.Ç. ve M.K. isimli şüphelilerin üst aramalarında bir miktar esrar ele geçirilmesi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, bu kişilerin uyuşturucuyu temin ettikleri öne sürülen İ.G. ve H.S.A.'yı belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sırasında İ.G.'nin ikametinde yapılan aramalarda 282 gram esrar, 39.5 adet sentetik ecza, 28,30 gram sentetik uyuşturucu, 1 kenevir ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından, O.C.Ç. ve M.K. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu temin ettikleri iddia edilen İ.G. ve H.S.A. ise adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

