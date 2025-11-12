Diyarbakır'da kayıp polis ölü bulundu!

Diyarbakır'da kayıp polis ölü bulundu!
Yayınlanma:
Diyarbakır'da, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail Tarhan'ın (35) 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Tarhan’ın cenazesi, Dicle Nehri yakınlarındaki sazlık alanda bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan ve karaciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği tanısıyla yatışı yapılan polis memuru İsmail Tarhan (35) ölü olarak bulundu.

diyarbakir-hastaneden-ayrilip-kaybola-1011998-300219.jpg

Doktorların izni olmadan 6 Kasım tarihinde hastaneden ayrılan Tarhan'dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet, Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından hastane çevresi, Dicle Nehri ve bölgedeki göletlerde kapsamlı bir arama çalışması başlatılmıştı.

diyarbakir.jpg

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, polis memuru İsmail Tarhan'ın cansız bedeni Dicle Nehri yakınlarındaki sazlık alanda bulundu.

Kırıkkale'de traktör şarampole devrildi: 81 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Tarhan'ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

