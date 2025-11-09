Diyarbakır ve Siirt’te görüldü: Afrika’dan Hint yarımadasına kadar uzanıyor!

Diyarbakır ve Siirt’te görüldü: Afrika’dan Hint yarımadasına kadar uzanıyor!
Yayınlanma:
Afrika’dan Hint yarımadasına kadar uzanan bir yelpazede görülen beyaz öncü kelebeği Belenois aurota, Diyarbakır ve Siirt’te meraları renklendirdi.

Diyarbakır ve Siirt’teki meralarda, sonbaharla birlikte sahra altı Afrika’dan Madagaskar, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Hint yarımadasına uzanan, çok geniş bir yelpazede yayılış gösteren beyaz öncü kelebeği görüldü.

Belenois aurota adlı tür, kasım ayının son günlerine dek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlenebilecek.

diyarbakir-ve-siirtte-goruldu-afrikadan-hint-yarimadasina-kadar-uzaniyor-4-1.jpg

"SİİRT’TE SÜRÜ OLUŞTURDUKLARI GÖZLEMLENDİ"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz öncü kelebeği, ülkemizde eylül ve kasım sonlarına doğru görülen bir tür. Daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteriyor. Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman illerinde görülüyor. Son zamanlarda Siirt’te sürü oluşturdukları gözlemlendi. Tabii bunları görmek isteyen doğaseverler buralara gidip bunları gözlemleyebilirler.

diyarbakir-ve-siirtte-goruldu-afrikadan-hint-yarimadasina-kadar-uzaniyor-4-1.jpg

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın ettiOkullara ara verildi: Herkes oraya akın etti

"MİLYONLARCA SAYIYA ULAŞIYORLAR"

Bunların yaşam tarzları şöyle, daha çok kapari bitkisini seviyor bunlar. Yumurtalarını oralara yakın bir yere bırakıyorlar. Tırtılları kapari bitkisinin yapraklarıyla besleniyor ve daha sonra buralarda pupa haline geçiyorlar. Pupalarını da kapari bitkilerinin üzerinde görmek bazen mümkün olabiliyor.

Bunların tabii Afrika’da olan türleri göç ediyorlar. Dolayısıyla milyonlarca sayıya ulaşıyorlar. Afrika’da bulunanların göçü izleniyor ama bizim bu bölgemizde daha öyle bir göç konusu değildir.

diyarbakir-ve-siirtte-goruldu-afrikadan-hint-yarimadasina-kadar-uzaniyor-1-1.jpg

Adıyaman'da başladı: Şefler akın ettiAdıyaman'da başladı: Şefler akın etti

"ONLAR İÇİN ELZEM BİR BİTKİDİR"

Normalde köken olarak birçok yere dağılmış durumdalar. Tabii ki oradan da buraya ulaşma olasılıkları var ama genel olarak burada bulunan türler bunlar. Hava olayları da bunlara uygun olduğu için burada daha iyi bir şekilde yayılış gösterebiliyorlar. Kapari bitkisi onlar için elzem bir bitkidir."

Kaynak:DHA

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Türkiye
Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler
Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler
Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı
Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı