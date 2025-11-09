Diyarbakır ve Siirt’te görüldü: Afrika’dan Hint yarımadasına kadar uzanıyor!

Diyarbakır ve Siirt’teki meralarda, sonbaharla birlikte sahra altı Afrika’dan Madagaskar, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Hint yarımadasına uzanan, çok geniş bir yelpazede yayılış gösteren beyaz öncü kelebeği görüldü.

Belenois aurota adlı tür, kasım ayının son günlerine dek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlenebilecek.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz öncü kelebeği, ülkemizde eylül ve kasım sonlarına doğru görülen bir tür. Daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteriyor. Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman illerinde görülüyor. Son zamanlarda Siirt’te sürü oluşturdukları gözlemlendi. Tabii bunları görmek isteyen doğaseverler buralara gidip bunları gözlemleyebilirler.

Bunların yaşam tarzları şöyle, daha çok kapari bitkisini seviyor bunlar. Yumurtalarını oralara yakın bir yere bırakıyorlar. Tırtılları kapari bitkisinin yapraklarıyla besleniyor ve daha sonra buralarda pupa haline geçiyorlar. Pupalarını da kapari bitkilerinin üzerinde görmek bazen mümkün olabiliyor.

Bunların tabii Afrika’da olan türleri göç ediyorlar. Dolayısıyla milyonlarca sayıya ulaşıyorlar. Afrika’da bulunanların göçü izleniyor ama bizim bu bölgemizde daha öyle bir göç konusu değildir.