Diyanet'ten Atatürk anması!

Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında anarak bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım öncesi yayımladığı cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmaması nedeniyle gündeme gelen eleştirilerin ardından, Büyük Önder'in vefatının 87. yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı.

"SAYGI VE MİNNETLE YÂD EDİYORUZ"

Mesajda bu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yâd ediyoruz.

Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz.

Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

