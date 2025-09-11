Diyanet’in seyahat rekortmeni Ali Erbaş son ziyaretini saklamış

8 yılda 43 ülkeye 140’tan fazla seyahat ederek Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinde en çok yurt dışı gezisine imza atan Ali Erbaş’ın, bu kez gizlice Norveç’e gittiği ortaya çıktı.

Ezan okunurken bile fotoğrafını paylaşan Erbaş bu gezide tek bir kare fotoğraf vermedi, geziyle ilgili ekibine de gizlilik talimatı verdi.

Ali Erbaş giderayak komisyonu yaktı: Ben değil onlar yaptı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Erbaş’ın Norveç seyahatinde uçağın business sınıfında yolculuk ettiği ve hostesten haşlanmış yumurta talep ettiği ayrıntısı da öne çıkan detaylardan biri oldu.

"Lüks ve gösterişten kaçının" diyen Ali Erbaş'ın gösteriş meraklısı kızı hesabını kapattı

ÖNCEKİ GEZİLERİ DE GİZLİ TUTULMUŞTU

Erbaş’ın 2024 yılında da İskandinav ülkelerine gizli bir ziyaret düzenlediği, geçtiğimiz şubat ayında İsveç, Norveç ve Danimarka’ya yaptığı geziler de gizli tutulmuştu.

Erbaş’ın görev süresi dolmadan bu hafta içinde Kırgızistan’a yapacağı ziyarette, koruma, fotoğrafçı ve kameramandan oluşan on kişilik bir heyetin de kendisine eşlik edeceği öğrenildi.