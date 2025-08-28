"Lüks ve gösterişten kaçının" diyen Ali Erbaş'ın gösteriş meraklısı kızı hesabını kapattı

"Lüks ve gösterişten kaçının" diyen Ali Erbaş'ın gösteriş meraklısı kızı hesabını kapattı
"Lüks ve gösterişten kaçının" şeklinde fetvalar veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın lüks ve gösterişli paylaşımlarıyla gündeme gelen kızı Bihter Erbaş sosyal medya hesabını kapattı.

Yurttaşlar yoksulluk ile mücadele ederken, Türkiye genelindeki camilerde “Lüks ve gösterişten kaçının” şeklinde fetvalar veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Bihter Erbaş sosyal medya hesabından şatafatlı hayatından kareler paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Yaptığı paylaşımlara kamuoyundan yoğun tepkiler gelen Erbaş'ın sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

ERBAŞ'IN GÖSTERİŞ MERAKLISI KIZI BİHTER ERBAŞ

BirGün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet’in, "İçkili mekânlardan alışveriş yapılmaz" fetvasına rağmen Erbaş’ın kızı, "İstanbul sosyetesinin tercih ettiği mekan" olarak nitelendirilen ve özel şaraplarıyla bilinen bir mekandan da fotoğraflar paylaştı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Bihter Erbaş, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'daki lüks bir mekandan paylaşım yaparak, "Haftasonu yorgunluğunu atma etkinliğidir" notunu düşmüştü.

erbas.jpg

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Tatillerde lüksten kaçının" hutbesini akıllara getiren paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bihter Erbaş’ın fotoğraf paylaştığı restoran, İstanbul’un en pahalı mekânları arasında yer alması ile tanınıyor.

Restoranda çorbanın 520 TL, mezelerin bin 400 TL, peynir tabağının 870 TL, pirzolanın bin 550 TL, levreğin 2 bin 450 TL ve Trakya kuzu kolun ise 3 bin 950 TL’den satıldığı bildirildi.

BMW ANAHTARINA ŞİİR

Ali Erbaş’ın diğer kızlarının paylaşımları da tartışmalara yol açtı. Feyza Erbaş, “BMW anahtarına yazdığı şiiri” sosyal medyadan paylaşırken bir diğer paylaşımında ise sekiz yaşındaki kızının 13 ülke, beş yaşındaki oğlunun sadece iki ülke gezdiğini ifade ederek, üç yaşındaki oğlunun ise avronun yükselmesi nedeniyle yurt dışına çıkamadığından yakındı.

feyzan.jpg

HESABINI KAPATTI

Tüm bu paylaşımlara gelen yoğun tepkilerin ardından Bihter Erbaş'ın sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

sad.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

