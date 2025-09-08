Ali Erbaş giderayak komisyonu yaktı: Ben değil onlar yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, lüks makam otomobili, bakanlıklardan fazla kurum bütçesi, takvim ihaleleri, kılıçlı hutbeleri ile tepki çektiği görev süresinin sonuna gelirken vatandaşın hayatına müdahale eden cuma hutbeleri ile tepki çekti.

Kadınların giyim tercihlerine, vatandaşların tatil anlayışına, kız çocuklarının miras hakkına, dövme ve estetik ameliyata kadar toplumu geren hutbelerle okların hedefindeki Ali Erbaş, açıklama yaptı.

ALİ ERBAŞ GİDERAYAK KOMİSYONU YAKTI

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberinde göre; 17 Eylül’de görev süresi sona erecek olan Ali Erbaş ağır eleştirilere neden olan cuma hutbelerine tepkiler devam edince okların yönünü değiştirmeye çalıştı.

“Benim ilgim yok” dercesine hutbeleri yazan 11 kişiyi açıklayan Erbaş, adeta adres gösterdi.

Tepki çeken hutbelerin bir komisyonun elinden çıktığını ifade eden Erbaş, komisyonun başındaki ismin İrşat Hizmetleri Daire Başkanı olduğunu söyledi.

'BEN DEĞİL ONLAR YAPTI'

Erbaş’ın adres gösterdiği İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinde Ahmet Ünal bulunurken şunları söyledi:

“Hutbeleri 10 kişilik bir komisyon hazırlıyor. 10 hocamız ve onların başında da İrşat Hizmetleri Daire Başkanımız var.”