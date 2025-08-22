Dışişleri'nden Süleymaniye açıklaması: Güvenlik önlemleri sağlandı

Dışişleri'nden Süleymaniye açıklaması: Güvenlik önlemleri sağlandı
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın Süleymaniye şehrinde yaşanan çatışmalarla ilgili olarak Erbil Başkonsolosluğu’nun vatandaşlar için gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın Süleymaniye şehrinde yaşanan çatışmaları yakından takip ettiklerini açıkladı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkiye’nin Süleymaniye’deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Irak Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde dün gece güvenlik güçleri ile Lahur Cengi Talabani’ye bağlı güçler arasında çatışma yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Lalezar Oteli’ni kuşatarak Lahur Talabani’nin teslim olmasını talep etti. Talebin reddedilmesi üzerine sabaha karşı saat 03.00 sularında çatışma çıktı. Yaklaşık dört saat süren çatışmanın ardından Lahur Şeyh Cengi Talabani ile kardeşleri Polad ve Aso Talabani gözaltına alındı.

Süleymaniye'de Talabani kuzenler arasında çatışmaSüleymaniye'de Talabani kuzenler arasında çatışma

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

