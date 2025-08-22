Süleymaniye'de Talabani kuzenler arasında çatışma

Yayınlanma:
Süleymaniye’de güvenlik güçleri ile Lahur Cengi Talabani’ye bağlı güçler arasında çıkan çatışmaların ardından Lahur Talabani ve kardeşleri gözaltına alındı.

Irak Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde dün gece güvenlik güçleri ile Lahur Cengi Talabani’ye bağlı güçler arasında çatışma yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Lalezar Oteli’ni kuşatarak Lahur Talabani’nin teslim olmasını talep etti. Talebin reddedilmesi üzerine sabaha karşı saat 03.00 sularında çatışma çıktı. Yaklaşık dört saat süren çatışmanın ardından Lahur Şeyh Cengi Talabani ile kardeşleri Polad ve Aso Talabani gözaltına alındı.

Polad Talabani’nin yaralı halde yakalandığı öğrenildi. Ayrıca Debaşan bölgesinde birkaç insansız hava aracının düştüğü yönünde bilgiler paylaşıldı. Çatışmalarda yaralıların bulunduğu bildirildi ancak can kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SİYASİ ARKA PLAN

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) önde gelen isimlerinden Kubat ve Bafil Talabani’nin amca oğlu olan Lahur Cengi Talabani, parti içindeki güç mücadelesi sonrası KYB’den uzaklaştırılmıştı. Ardından Halk Cephesi (Berey Gel) adlı siyasi hareketi kurarak, 20 Ekim 2024’teki Kürdistan Parlamentosu seçimlerinde iki sandalye kazanmıştı.

Lahur Talabani hakkında çıkarılan tutuklama kararının gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak gelişmeler Süleymaniye’de olağanüstü güvenlik önlemlerine ve şehir içinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Geçmişte de Lahur ve kardeşleri hakkında çeşitli suçlamalarla yakalama kararları çıkarıldığı biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

