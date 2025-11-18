Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
Yayınlanma:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) ilişkin açıklama yaparak, 2025-DUS 2. Dönem tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercihler, 18-24 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada tercihlerin 18-24 Kasım 2025 arasında yapılacağı ifade edildi.

BAŞVURULAR 24 KASIM'DA SONA ERECEK

ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 18-24 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 18 Kasım 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Ankara'da ücretsiz oldu
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın etti
Diyarbakır’da feci kaza: TIR taksiye çarptı ölü ve yaralılar var
"Muğla'da benim de arazim olsun" diyenlere büyük fırsat: 20 bin liraya arsa satılacak
