Dini kitaplar yazıp konferans veren fenomen yazar cinayet hükümlüsü çıktı!

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanıp, halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yapan kişiyi takibe aldı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE YAKAYI ELE VERDİ

Ekipler yazarın kullanıcı adını sorguladı ancak bu isimde bir kişinin olmadığını belirledi. Yüz tanıma sisteminden yapılan kontrolde şahsın Ramazan Evrensal olduğunu anlaşıldı. Yapılan GBT sorgusunda Evrensal’ın 2006 yılında karıştığı 2 cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın ‘Hakaret’, ‘Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’, ‘Dolandırıcılık’ suçlarından da arandığı tespit edildi.

DİNİ İÇERİKLİ DE DAHİL 7 KİTAP YAZIP, KONFERANSLAR DÜZENLEMİŞ

Evrensal’ın, kullandığı sahte isimle bugüne kadar 7 kitap yazdığı, bu kitapları da internet üzerinden sattığı görüldü. Ayrıca Evrensal’ın son 2 senede Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa’daki çeşitli otellerde imza günü ve konferanslar düzenlediği ortaya çıktı.

Ramazan Evrensal’ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda takipçi kitlesine ulaştığı görüldü.

VİLLASINDA YAKALANDI

Tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Evrensal’ın Gülbahçesi Mahallesi’ndeki villasında saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi gören Evransal, villasının arkasındaki pencereden atlayıp, kaçmak istedi. Polis, Evransal'ı evin bahçesinden çıkamadan yakaladı. Villada yapılan aramalarda 1123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 avro, 1780 sterlin, 34 bin 100 lira ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

‘İFTİRA ATIYORLAR’

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Evrensal, gazetecilere, “Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar. Hakikat yoluna girdiğimiz için böyle iftiralar olacaktır” dedi.

Adliyeye sevk edilen Ramazan Evrensal, daha sonra cezaevine gönderildi.