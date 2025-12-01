Dini kitaplar yazıp konferans veren fenomen yazar cinayet hükümlüsü çıktı!

Dini kitaplar yazıp konferans veren fenomen yazar cinayet hükümlüsü çıktı!
Yayınlanma:
Adana'da dini kitaplar dahil 7 kitap yazıp İstanbul, Adana, Mersin, Mardin ve Bursa'da konferanslar veren yazarın kitaplarını sahte isimle yayımladığı ve 2'si cinayet 3 dosyadan toplamda 38 yıl hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanıp, halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yapan kişiyi takibe aldı.

.jpg

YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE YAKAYI ELE VERDİ

Ekipler yazarın kullanıcı adını sorguladı ancak bu isimde bir kişinin olmadığını belirledi. Yüz tanıma sisteminden yapılan kontrolde şahsın Ramazan Evrensal olduğunu anlaşıldı. Yapılan GBT sorgusunda Evrensal’ın 2006 yılında karıştığı 2 cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın ‘Hakaret’,Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’, ‘Dolandırıcılık’ suçlarından da arandığı tespit edildi.

ekran-goruntusu-2025-12-01-122344.png

DİNİ İÇERİKLİ DE DAHİL 7 KİTAP YAZIP, KONFERANSLAR DÜZENLEMİŞ

Evrensal’ın, kullandığı sahte isimle bugüne kadar 7 kitap yazdığı, bu kitapları da internet üzerinden sattığı görüldü. Ayrıca Evrensal’ın son 2 senede Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa’daki çeşitli otellerde imza günü ve konferanslar düzenlediği ortaya çıktı.

whatsapp-image-2025-12-01-at-12-15-38.jpeg

Ramazan Evrensal’ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda takipçi kitlesine ulaştığı görüldü.

VİLLASINDA YAKALANDI

Tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Evrensal’ın Gülbahçesi Mahallesi’ndeki villasında saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi gören Evransal, villasının arkasındaki pencereden atlayıp, kaçmak istedi. Polis, Evransal'ı evin bahçesinden çıkamadan yakaladı. Villada yapılan aramalarda 1123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 avro, 1780 sterlin, 34 bin 100 lira ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

2666862-1749382629-3cupf.jpg

‘İFTİRA ATIYORLAR’

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Evrensal, gazetecilere, “Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar. Hakikat yoluna girdiğimiz için böyle iftiralar olacaktır” dedi.

https1k-cdn-comresimlergonderile.jpg

Adliyeye sevk edilen Ramazan Evrensal, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Türkiye
15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!
Antalya’da mide bulandıran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara istismar skandalı
Antalya’da mide bulandıran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara istismar skandalı