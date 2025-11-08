Dilovası yangınını protesto edenler gözaltına alındı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2'si çocuk 6 işçinin hayatını kaybettiği yangını protesto eden 9 genç savcılık talimatıyla ifadeye götürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum deposunda çıkan yangında yaşları 15 ve 17 olan 2 çocuk dahil 6 işçi hayatını kaybetmişti. Söz konusu iş yerinin daha önce CİMER'e şikayet edildiği ancak herhangibir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

6 işçinin feci şekilde hayatını kaybettiği yangını protesto eden Gençlik Komiteleri üyesi 9 genç karakola götürüldü.

DİLOVASI YANGINI KADIKÖY'DE PROTESTO EDİLDİ

İstanbul Kadıköy'de çok sayıda genç, Dilovası'ndaki yangın faciasını protesto etmek amacıyla eylem düzenledi. "Ölümlerin Nedeni Holdingci Güçler" pankartıyla düzenlenen eylemde yapılan açıklamada gazeteci Fatoş Erdoğan'ın belirttiğine göre şunlara yer verildi:

  • "Bugün ikisi 16 ve 17 yaşlarındaki 6 kadın işçi yanarak öldü. Bunun nedeni patronların kâr hırsı! Holdingci güçlere karşı birleşmeliyiz! Holdingci güçlerden hesap sormazsak ölmeye devam edeceğiz. İktidardan hesap sormazsak her gün birimiz ölmeye devam edeceğiz."
ssstwitter-com-1762630841771-frame-at-0m2s.jpg
Kaynak: Fatoş Erdoğan

9 GENÇ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Eyleme müdahale eden polisler tarafından 9 Gençlik Komiteleri üyesi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Fatoş Erdoğan'ın belirttiğine göre gençler hakkında savcı talimatı ile TCK 301'den işlem yapılacağını söylendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

