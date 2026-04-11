Devrilen traktör bir aileyi yok etti! Feci şekilde öldüler

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, eğimli arazide devrilen traktörde bulunan aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli Mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Bahçeden evlerine dönmek üzere yola çıkan 72 yaşındaki Mehmet Gökçen’in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak eğimli arazide devrildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü Mehmet Gökçen ile eşi Emine Gökçen (69) ve oğulları Rıfat Gökçen (41) traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, ailenin üç ferdinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan uzun süre haber alınamaması üzerine komşuların jandarmaya başvurmasıyla yapılan aramada, sabah saatlerinde cenazelere ulaşıldı. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Gökçen ailesinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)