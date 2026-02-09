Çorum'da traktör ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

TUĞLA FABRİKALARI MEVKİSİNDE KAZA

Kaza, bugün Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesi, Çorum yolu üzerindeki Tuğla Fabrikaları mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Z.O. idaresindeki 19 HE 667 plakalı traktör ile Kamuran Şimşek (45) yönetimindeki 06 BDE 382 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri; otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, yanında bulunan yolcu K.H.Ş. ve traktör sürücüsü Z.O.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar vakit kaybetmeden Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazanın oluş şekline dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan diğer iki yaralının sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

