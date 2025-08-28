Devlet hastanesinde yanlış bilgilendirme skandalı: Sapasağlam hastanın ailesini öldü diye çağırdılar!

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde, 15 gün önce cam silerken balkondan düşen Zeynep Özcan, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlanan Zeynep Özcan, tüm müdahalelere rağmen durumunda herhangi bir iyileşme kaydedilemedi.

Ameliyat olduktan 9 gün sonra öldü: Aileden doktor ve hastane hakkında şok iddia!

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gelen ölüm bilgisinin ardından, şehir dışında yaşayan hasta yakınlarına cenaze bilgileri köyün WhatsApp grubundan iletildi. İnternette, Zeynep Özcan’ın yaşamını yitirdiğine dair haberler yapıldı.

"KALBİ HALA ÇALIŞIYOR" DENİLDİ

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, İkindi namazında kılınacak cenaze namazı için onlarca insan Kastamonu'ya geldi.

Sabah cenazeyi almak için hastaneye giden hasta yakınları, yoğun bakım doktoruna, "Biz ailece bir karar aldık. Organ bağışında bulunmak istemiyoruz" dediler.

Bunun üzerine yoğun bakım doktoru, "Hastanın beyin ölümü gerçekleşti ancak kalbi hala atıyor. Size yanlış bilgi verdiğimiz için özür dileriz" denildi.

Devlet hastanesinde skandal! Kıyafetini beğenmediği kadın hastayı muayene etmedi

Önceki gün hastanede bekleyen yakınlarına, "Başınız sağ olsun. Yakınınızı kaybettik" bilgilendirmesi verildi.

Bu bilgilendirmenin ardından hasta yakınlarına "Organ bağışında bulunmak ister misiniz? Sabah bize kesin yanıtınızı verin" denildi.

DERNEK BAŞKANI PAYLAŞIM YAPTI

Çataloluk Köyü Dernek Başkanı Recep İbrahim Sargın, köy sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubunda önce cenaze duyurusunu paylaştı, ardından hastanın hayatta olduğunu bildirdi.

Başkan Sargın yaptığı paylaşımda, “Akşam beyin ölümü gerçekleşince kalbinde 2-3 saat sonra durur düşüncesiyle doktorlar, hasta yakınlarına başınız sağ olsun demişler, fakat Zeynep Özcan hastamızın beyin ölümü gerçekleşmiş olup, kalbi halen çalıştığı için hastamız şu an makineye bağlı durumdadır. Rabbim ailesine ve çocuklarına bağışlar inşallah” ifadelerini kullandı.

"ORGAN BAĞIŞINDA BULUNAMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİK"

Zeynep Özcan’ın oğlu Sercan Özcan skandalla ilgili açıklamalarda bulundu.