Ameliyat olduktan 9 gün sonra öldü: Aileden doktor ve hastane hakkında şok iddia!

33 yaşındaki Çiğdem Bulut, kısa bir süre önce, güzellik uzmanı olarak çalıştığı Irak'tan bir yakının cenazesi için Adana'ya geldi.

Burada yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle kendisine mide fıtığı teşhisi konuldu.

Bulut, 15 Ağustos'ta ameliyat için muayene olduğu Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı.

Özel bir hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 20 Ağustos'ta taburcu edildi.

BİR SÜRE SONRA KUSMA ŞİKAYETİ BAŞLADI

Ancak ameliyat sonrası kusma şikayetleri başladı. Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, durumu ameliyatı yapan doktorla paylaştı.

Ancak genç kanının ailesi, doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini söyledi.

Bu sırada Bulut’un durumu ağırlaşınca ameliyat olduğu hastaneye yeniden getirildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Burada durumu daha da kötüye giden Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Bulut aynı gün, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, burada da ameliyata alındı ancak 27 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Bulut’un hayatını kaybetmesiyle, ilk ameliyatını olduğu hastaneye gelerek doktor ve hastane yönetimine tepki gösterdi.

Aile, doktor ve hastane hakkında şikayette bulundu.

"YETKİLİLER GEREĞİNİ YAPSIN"

Her şeyin 10 gün içinde yaşandığı söyleyen Çiğdem Bulut'un ağabeyi Barış Tumur, ameliyata güle güle şarkı söyleyerek gittiğini söyledi.

Doktorun ameliyat sonrası şikayetleri umursamadığını belirten Barış Tumur, "Hastaneden çıktığı için psikolojik olabileceğini, bir psikoloğa götürmesini söyledi doktor. Durumu daha a kötüleşti, 'Sırtım ağrıyor, nefes alamıyorum, dikiş yerlerim içeriden çok kötü batıyor, yardım et' diyordu. Hastaneye götürdüm, akşama kadar hiçbir müdahale yapılmadı.

5-6 tane serum ve ağrı kesici vurmuşlar. Gece yarısına kadar hiçbir röntgen çekilmemiş, tahlil yapılmamış. Gece 02.00'de lavaboya giderken buz gibi ter atarak bayılıyor. Burada nabzının 5'e düştüğü tespit edildi. Daha sonra kalbi duruyor ve 15 dakika boyunca yeniden çalıştırılmaya çalışıldı, sonrasında da yoğun bakıma alındı.

Daha sonra da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akşam da ölüm haberini aldık. Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren birinin, cenazesi geliyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

‘DOKTORLAR MİDE FITIĞI AMELİYATI NEDENİYLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Bulut'un Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesinin ardından buradaki doktorların kendilerine bilgi verdiğini aktaran üvey ağabey Mehmet Tumur (45), "Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğu söyledi.

Doktorlar, yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu, ameliyat ile midesinin alındığını anlattılar. Ameliyat olduktan bir gün sonra ölüm haberini aldık" şeklinde konuştu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Bulut'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. soruşturma başlattı. Bulut'un ölümünde yanlış ameliyat ve ihmalin olup olmadığı, otopsi sonucu belli olacak.