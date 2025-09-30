Devlet hastanesi inşaatında ücret alamayan işçiler intihara kalkıştı!
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devam eden Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler intihara kalkıştı.
Alt taşeron fimranın ücretleri uzun süredir ödememesi nedeneniyle içilerin eylemi çevredekileri paniğe sürüklerken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÜCRET ALAMAYAN İŞÇİLER İNTİHARA KALKIŞTI
Samsun'da yapımı devam eden Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, alt taşeron firmanın ücretleri ödemediğini öne sürerek grev başlattı.
Uzun süredir maaşlarını alamayan bazı işçiler duruma tepki göstermek amacıyla inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İŞVEREN PARALARI YATIRDI
Samsun Gazetesi'nden Nejla Kaya'nın haberine göre; işçilerin inşaat çatısına çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Uzun süren ikna çabalarının ardından taşeron firmanın ücretleri hesaplara yatırması üzerine, işçiler çatıdan inerek eylemlerini sonlandırdı.